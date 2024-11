Lapresse.it - BJK Cup, Italia-Slovacchia 1-0: Bronzetti piega Hruncakova

Leggi su Lapresse.it

in vantaggio per 1-0 sullanella finale della BJK Cup di tennis. Nel primo singolare, l’azzurra Lucia, numero 78 del Mondo, ha sconfitto la slovacca Viktoria, numero 238, in due set con il punteggio di 6-2, 6-4.Nel secondo singolare la numero 1 azzurra Jasmine Paolini affronterà la slovacca Rebecca Sramkova, numero 43 al mondo.