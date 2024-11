Billie Jean King Cup 2024 Italia-Slovacchia in finale | le Azzurre oggi per la storia

Leggi su Ilfaroonline.it

L’è di nuovo indiCup. Per la settima volta nelladel torneo, il mondiale femminile di tennis per squadre nazionali (equivalente della Coppa Davis, per il maschile). Leerano già arrivate all’ultimo atto del torneo nel 2023 e poi nel 2006, 2007, 2009, 2010 e 2013, con quattro vittorie (allora, si chiamava Fed Cup).indiCupLa squadra azzurra, composta da Sara Errani, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan,tornerà in campo contro la, che ha eliminato la Gran Bretagna in semi. Al penultimo atto del torneo, l’aveva invece buttato fuori la Polonia di Iga Swiatek.Dove vedere ladiCupLa finalissima del torneo è in programmaalle 17 e sarà visibile in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX e sul sito di SuperTennis.