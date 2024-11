Riminitoday.it - Bilancio partecipativo, ecco sette proposte dai cittadini. Il Comune: "Finanzieremo le più votate"

Leggi su Riminitoday.it

Installazione di dieci fontanelle nei vari quartieri della città; attrezzature, divise e dispositivi per la protezione civile; giochi in piazza Po; restauro, conservazione e aggiornamento del “Muro dei Soranom”; giochi per l’infanzia al parco del Capostazione; riqualificazione del vicolo Canapai.