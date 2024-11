Lidentita.it - Biden fa la guerra a Trump o al mondo?

Leggi su Lidentita.it

A leggere certi giornali che non fanno che ripetere a vanvera certa propaganda, adesso sarebbe Putin a minacciare l’Europa con le sue armi nucleari e non Zelensky ad aver lanciato per la prima volta dall’inizio del conflitto, nel febbraio del 2022, sei missili statunitensi Atacms sul territorio russo. C’è pure chi arriva a sostenere l’insostenibile, .fa lao al? L'Identità.