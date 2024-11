Ilfoglio.it - Beko Europe (ex Whirlpool) annuncia la chiusura di tre stabilimenti in Italia. A rischio quasi 2.000 posti

Entro la fine del 2025 chiuderanno glidelladi Siena e Comunanza (Ascoli Piceno) e della linea del freddo a Cassinetta (Varese). In totale stiamo parlando di circa 2.000 possibili licenziamenti, la crisi industriale più pesante inassieme a quella dell’automotive. È quanto comunicato dai vertici di, nata dall`acquisizione diEuropa da parte del gruppo turco Arcelik, durante l'incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove sono presenti anche i sindacati e con la sottosegretaria Fausta Bergamotto a guidare il tavolo. Da quanto di apprende, sia le chiusure sia gli esuberi rientrerebbero nei piani dalla multinazionale attiva nella produzione e nel commercio di elettrodomestici guidata dall'ad Ragip Balcioglu. L'annuncio arriva dopo dodici anni di cassa integrazione tra ex