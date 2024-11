Infobetting.com - Bayern Monaco-Augsburg (venerdì 22 novembre 2024 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Ritorna la Bundesliga e ad aprire l’undicesimo turno è ildi Kompany che è di scena in casa nel derby contro l’. I bavaresi proseguono la loro corsa in testa alla classifica, con 8 vittorie in 10 gare e oltre 3 gol di media a partita. Una squadra tornata a brillare in patria, che è già in fuga e con nessuna .InfoBetting: Scommesse Sportive e