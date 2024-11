Romatoday.it - Balloon Museum – Euphoria

Leggi su Romatoday.it

Dopo aver trionfato in città come New York e Los Angeles, iltorna a Roma con la sua nuova mostra "", portando con sé 7000 metri quadrati di installazioni interattive e opere d’arte contemporanea.L’esposizione sarà alla Nuvola dell'Eur dal prossimo 19 dicembre.