Autonomia Mattarella | Italia del futuro va costruita con Comuni

Torino, 20 nov. (askanews) – "Un dialogo paritario è necessario per affrontare le questioni che si pongono e colgo le parole del presidente Manfredi, quando afferma che le materie rientranti nelle funzioni fondamentali degli enti locali non sono suscettibili di devoluzione a livelli di governo diversi dagli stessi. La collaborazione tra le istituzioni è un dovere repubblicano. Con chi costruire l'dei prossimi decenni, se non con i? È un'opera che richiede partecipazione corale e diffusa, concordia tra le istituzioni, convergenza delle istanze popolari". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio, riprendendo – nel suo intervento all'Assemblea dell'Anci in corso a Torino – un passaggio del discorso del neo presidente Gaetano Manfredi.