Pordenonetoday.it - Atletica, Sintayehu Vissa convocata agli europei di corsa campestre in Turchia

Leggi su Pordenonetoday.it

è pronta a tornare in gara dopo lo straordinario primato italiano dei 1500 metri durante le Olimpiadi di Parigi. L'atleta di Pozzecco di Bertiolo, tesserata nella FriulintBrugnera, è stata pre-selezionata per la staffetta mista in vista deglidi Cross di Antalya. La.