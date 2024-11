Ilrestodelcarlino.it - Atletica Cross, più di 750 atleti alla campestre verso gli Europei

Più di 750 partecipanti,spettacolo sui prati osimani per laindicativa per gli. Anche quest’anno ilValmusone di Osimo fa il pieno di partecipanti confermando il suo ruolo di primo piano nel calendario nazionale a meno di un mese dagli. La 12^ edizione dell’evento allestito dall’Amatori Osimo del presidente Alessandro Bracaccini, seconda prova indicativa in chiave azzurra, vede il successo della piemontese Valentina Gemetto (dopo aver colto il mese scorso il primo titolo italiano assoluto della carriera, quello dei 10 km su strada) tra le donne per il secondo anno consecutivo, mentre al maschile si impone il ventenne lombardo Konjoneh Maggi in una splendida giornata di sole. Sfide combattute tra gli under 20 sui 4,5 km in cui svettano i due campioni italiani juniores in carica.