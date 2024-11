Ferraratoday.it - Arrivano freddo e pioggia, se ne va la nebbia: non è prevista neve, ma occhio al gelo

sì,anche,no. E addio. Per i prossimi giorni è scongiurato, almeno nel Ferrarese, l’arrivo dei fiocchi tipici dell’inverno. Anche se, come detto, le temperature tenderanno a scendere. Parallelamente, però, non dovrebbero più verificarsi fenomeni nebbiosi intensi.