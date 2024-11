Lanazione.it - Arriva il canale WhatsApp . Filo diretto con il Comune

Notizie di pubblica utilità, aggiornamenti sugli eventi, comunicazioni urgenti, avvisi sui lavori pubblici e sulla viabilità, nonché su altre attività rilevanti per la comunità: i senesi, adesso, possono tenersi informati, in tempo reale sul proprio smatphone, su quello che accade in città. In modo semplice, con un clic: è attivo da ieri ilufficiale del. Lo strumento mira a rendere la comunicazione istituzionale sempre più inclusiva e interattiva. "Con il lancio del proprio– spiega Palazzo pubblico –, ilconferma il suo impegno nell’accompagnare la cittadinanza nei continui processi di innovazione, supportandola con adeguati strumenti e informazioni dedicate, affinché il digitale sia davvero un benee alla portata di tutti. Questa novità arricchisce l’offerta informativa già presente sui canali social e sul sito".