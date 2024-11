Agrigentonotizie.it - Archeologia dentro la caserma, il questore Palumbo: “Un patrimonio immenso da condividere con tutti”

Leggi su Agrigentonotizie.it

“Non mi limiterei solo alla cura di questo luogo perché dobbiamo considerarlo uncollettivo, da promuovere per il suo valoreche viene moltiplicato nel momento in cui lo mettiamo a disposizione del pubblico”. Lo ha detto ildi Agrigento, Tommaso, in occasione.