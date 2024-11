Riminitoday.it - Appuntamento in biblioteca tra le "Nuvole", al centro incontri con autori di fumetti e grapich novel

Leggi su Riminitoday.it

A San Giovanni in Marignano, il pomeriggio di sabato 23 novembre è in, in occasione delle aperture straordinarie e delle opportunità per ragazzi e giovani.A tal proposito, è partito il progetto "in", una rassegna mensile dicondie graphic.