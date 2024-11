Lidentita.it - Approvato il nuovo Codice della Strada: ecco cosa cambia

Leggi su Lidentita.it

La riforma del, approvata dal Senato con 83 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto, è ora legge. Introduce novità significative per aumentare la sicurezzale e regolare la circolazione. Guida in stato di ebbrezza Chi viene trovato positivo all’alcoltest, con precedenti per guida in stato di ebbrezza, sarà soggetto a un .ilL'Identità.