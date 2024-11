Chietitoday.it - Antonio Montefalcone, originario di Lanciano, vince il premio per la miglior regia al Movie trailers Film festival 2024

Leggi su Chietitoday.it

Si arricchisce di nuovi premi internazionali il palmares di, sceneggiatore e regista di. Dopo i riconoscimenti ottenuti, solo per quanto riguarda questi ultimi anni, a Manila nelle Filippine, e poi in Louisiana, nel New Jersey e in California,