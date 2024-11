Ilfattoquotidiano.it - Angela Carini, dopo il caso Khelif lavora come insegnante di boxe nel centro di Caivano voluto da Meloni

Un nuovo inizio per, pugile napoletana divenuta notala sconfitta (con polemiche) contro la futura medaglia d’oro algerina Imanealle Olimpiadi di Parigi 2024.si era ritiratasoli 45 secondi, scatenando una tempesta sull’avversaria ingiustamente accusata di essere un uomo.un periodo di stop l’azzurra, con la benedizione della presidente del Consiglio Giorgiae di don Patriciello, da qualche mese insegna ai giovani della periferia di, neldalla premier e gestito dalle Fiamme Oro.“Sono a casa mia. È un rientro che mi dà tanta gioia, praticamente riparto da dov’è iniziato il mio percorso. Mi sono presa del tempo per stare con la mia famiglia. Quando si preparano le Olimpiadi dedichi tutto il tempo solo agli allenamenti, al tuo lavoro, adesso sono circondata dall’amore familiare, che è stata sempre la mia forza“, ha raccontato la pugile in una intervista a Il Mattino.