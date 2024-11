Alluvioni di Valencia l’ultimatum del Ppe a Teresa Ribera | Se sotto inchiesta dovrà dimettersi da commissaria Ue

Leggi su Open.online

Il futuro assetto della Commissione europea non si decide a Bruxelles, ma a Madrid. Oggi, mercoledì 20 novembre, è il giorno dell’audizione dial congresso spagnolo. La vice di Pedro Sánchez è stata candidata dal governo per andare a far parte della nuova squadra di Ursula von der Leyen, ma la sua nomina – insieme a quella dell’italiano Raffaele Fitto – è finita al centro di una feroce contesa politica.è finita nel mirino delle opposizioni per la gestione delledi, che hanno causato oltre 200 vittime e danni per svariati miliardi di euro. Secondo il Partito Popolare e l’ultradestra di Vox, la responsabilità per quanto accaduto aè proprio della ministra alla Transizione ecologica, che non avrebbe realizzato le opere necessarie per evitare il disastro delle scorse settimane.