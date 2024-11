Lanazione.it - Allenati a cambiare. No agli stereotipi

Una serata per parlare di parità di genere nel mondo dello sport. A promuoverla è la Galcianese. L’appuntamento è al campo sportivo Conti per lunedì 25 novembre, ore 21. L’evento dal titolo ‘: lo sport che spezza glie il silenzio’ è organizzato in collaborazione col Centro Giovanile di Formazione Sportiva e vedrà la partecipazione di Cristina Agostinelli, responsabile progetti europei Cgfs, e Daniela Pecchioli, referente Centro Studi Cgfs. Fra i relatori anche le calciatrici della squadra femminile della Galcianese ed esponenti del mondo istituzionale. Il Cgfs parlerà del progetto europeo ‘Swost’, sport senza, la Galcianese invece del modello che sta esportando in tutta la Toscana sul calcio femminile. A portare un contributo durante la serata sarà anche il Centro La Nara.