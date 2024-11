Lookdavip.tgcom24.it - Alla Festa Nazionale di Monaco la famiglia reale è bon ton

Il 19 novembre si celebra ladi. Anche quest’anno, come da tradizione, lasi è radunata al gran completo, per festeggiare degnamente il Principato. I royal hanno presenziatomessa nella Cattedrale di San Nicola per poi affacciarsi al balcone, per i saluti di rito. Non sono mancate le foto sul piazzale del Palazzo, dove le signore dellasi sono distinte per i loro look eleganti e firmati.Charlene e Gabriella color pastelloMamma e figliaCome moglie del regnante, il principe Alberto II, Charlene Wittstock è la padrona di casa, o meglio, del Palais Princier, la residenza ufficiale di. E’ lei la donna più importante, in quanto a rango, dellaed è di conseguenza il volto ufficiale in prima linea agli eventi ufficiali. I suoi look sono sempre molto attesi e questa volta non è stata da meno.