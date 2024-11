Lanotiziagiornale.it - Alla Cop29 l’Italia predica ma non pratica

di Baku,si è presentata al mondo come sempre, avvolta nella retorica: il governo si proclama all’avanguardia nella lotta al cambiamento climatico ma i numeri la smentiscono con fragore. Il 43° posto nel Climate Change Performance Index (CCPI), elaborato da Germanwatch, CAN e NewClimate Institute, è impietoso. È il simbolo di una politica climatica che non funziona. Un leggero miglioramento rispetto al 44° posto dello scorso anno, ma ben lontano dalle prime posizioni occupate da Danimarca, Paesi Bassi e Regno Unito.è ferma, mentre gli altri corrono.Il 43° posto: una condanna alle politiche italianeNon mancano, però, i proclami. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non ha esitato a dichiarare cheè in prima linea nella lotta ai cambiamenti climatici.