Alis il 3 dicembre assemblea generale a Roma | Governo e imprese a confronto sul futuro della logistica

Leggi su Ildenaro.it

“La nostra Associazione prosegue nella sua attività di diffusione di una vera e propria cultura, del trasporto e dei servizi allein Italia e in Europa e, in questa direzione, diamo appuntamento a tutti per l’2024 il prossimo martedì 3nel pieno centro di”. Così il presidente dell’Associazione Guido Grimaldi annuncia l’imminentedi, evento pubblico aperto agli accreditati e alla stampa che si svolgerà martedì 3presso l’AuditoriumConciliazione dalle ore 10.30 (con apertura accrediti alle ore 9.30) alle ore 18.30. “L’dirappresenterà una grande occasione per fare il punto sull’anno che sta per concludersi e su quello che verrà, coinvolgendo soci,, stakeholder, numerosi esponenti del, istituzioni, professionisti e giovani da tutta Italia.