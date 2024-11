Ilrestodelcarlino.it - Al via le lezioni della Croce Rossa. Formazione sul primo soccorso

Si aprirà domani a Cingoli il corso per diventare volontariitaliana. L’iniziativa è stata organizzata dal comitato localeCri che ha programmato le, tutte con inizio alle 20.30, nella propria sede ai vialiCarità 6. Intitolato "Insieme siamo più forti", il corso proseguirà in ogni giornoprossima settimana, da lunedì a giovedì, per concludersi lunedì 2 dicembre. Lepermetteranno di acquisire lasull’esecuzione delle manovre fondamentali salvavita e, a studenti e privati, di ottenere crediti formativi per la scuola superiore e per la selezione locale del servizio civile. A Cingoli la Cri è in attività dal 1994 come volontariato per ilcivile: quattro anni dopo, è divenuta comitato locale con oltre 300 volontari e un dotato parco-automezzi.