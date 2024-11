Cataniatoday.it - Al centro Z? la prima della rassegna C.U.T.S, Club Under The Sea

Giovedì 21 novembre alle 21 da ZoCulture Contemporanee, in piazzale Chinnici 6, inaugurazione per C.U.T.SThe Sea, un format di arti audiovisive che funge da laboratorio sensoriale, esplorando le potenzialità di suono, immagine, e gesto. Il primo ospite di C.U.T.S sarà The Ox*.