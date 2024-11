Anteprima24.it - Al Cardarelli di Napoli 44 trapianti di fegato da gennaio ad oggi

Tempo di lettura: 3 minutiSono 44 gli interventi di trapianto dialdidall’inizio dell’anno ad, la media di uno a settimana. Quattro soltanto negli ultimi sette giorni, due in urgenza e due per epatocarcinoma. Un dato che posiziona l’ospedale napoletano, il più grande del Sud, al centro della rete per il trattamento di gravi neoplasie non operabili e per la sostituzione di organi in condizioni di emergenza, quando cioè il trapianto rappresenta l’unica strada possibile per poter garantire al paziente una concreta aspettativa di vita. Ma non solo. Buona parte delle donazioni provengono dal(nel 2023 su 48 donatori campani, 24 arrivano dall’ospedale napoletano), con un tasso di opposizioni pari al 25 per cento, a fronte di una media nazionale che si attesta al 28,8 per cento.