2anews.it - A Villa Bruno inaugurata la mostra “Tutte le sfumature dell’azzurro”

Leggi su 2anews.it

Aperta fino a domani, giovedì 21 novembre, a, Fonderia Righetti, in via Cavalli di Bronzo 22 a San Giorgio a Cremano, con l’organizzazione della ANAOAI – Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, in collaborazione con la Sezione di Napoli.ieri alla presenza del sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, .