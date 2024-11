Ilfoglio.it - A Trapani 46 agenti penitenziari sono indagati per torture e abusi sui detenuti: 11 arresti

Tortura, abuso d'autorità contro i, falso ideologico e calunnia.queste le accuse nei confronti di quarantasei poliziottidel carcere "Pietro Cerulli" di. Per venticinque di lorostate disposte misure cautelari: undici si trovano in questo momento aglidomiciliari, mentre i restanti quattordicistati sospesi dal pubblico ufficio, in base all'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip disu richiesta del procuratore capo Gabriele Paci. Le indaginipartite nel 2021 quando alcunidelo trapanese hanno denunciato di aver subito maltrattamenti in luoghi del carcere privi di telecamere. Sembra che le violenze siano continuate anche dopo le denunce, ma questa volta le telecamere erano state installate e avrebbero ripreso le scene.