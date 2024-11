Strumentipolitici.it - 19 Novembre 2024 – Primo attacco con missili Usa in Russia. Cambia la dottrina nucleare russa

Le forze armate ucraine hanno lanciato uncon seibalistici ATACMS nella regione di Bryansk.La nuova, adottata oggi con un decreto del presidente Vladimir Putin, definisce il ricorso alle armi atomiche “un mezzo di deterrenza come misura estrema e ultima risorsa” a scopo di difesa. Ma ne amplia la possibilità di impiego sulla base dell’attuale situazione, come ha spiegato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.Concluso il G20 in Brasile con una presidenza all’insegna della lotta alle diseguaglianze. Nel comunicato è stata sostenuta invece l’importanza della tassazione progressiva per ridurre le disuguaglianze, rafforzare la sostenibilita’ fiscale e sostenere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile.Gli Stati Uniti non vedono alcuna indicazione che lastia per usare un’armasul territorio dell’Ucraina.