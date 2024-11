Strumentipolitici.it - 19 Novembre 2024 – Primo attacco con missili Usa in Russia

Le forze armate ucraine hanno lanciato uncon seibalistici ATACMS nella regione di Bryansk.Concluso il G20 in Brasile con una presidenza all’insegna della lotta alle diseguaglianze. Nel comunicato è stata sostenuta invece l’importanza della tassazione progressiva per ridurre le disuguaglianze, rafforzare la sostenibilita’ fiscale e sostenere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile.Gli Stati Uniti non vedono alcuna indicazione che lastia per usare un’arma nucleare sul territorio dell’Ucraina.La polizia federale brasiliana ha arrestato cinque ufficiali accusati di un complotto per un colpo di stato che includeva piani per rovesciare il governo dopo le elezioni del 2022 e uccidere l’allora presidente eletto Luiz Inacio Lula da Silva.Recep Tayyip Erdogan ha confermato che la Turchia ha chiuso il suo spazio aereo all’aereo del presidente israeliano Isaac Herzog, che intendeva partecipare al vertice delle Nazioni Unite a Baku.