Strumentipolitici.it - 18 Novembre 2024 – Per ministro degli Esteri ucraino i missili a lungo raggio Usa potranno cambiare la situazione. Scettici gli analisi della Cnn

Il via liberaStati Uniti all’utilizzo diper colpire obiettivi in Russia puòla. Lo ha detto il, Andriy Sybiga, primariunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.smo è stato espresso dagli analistiCnn.Israele continuerà a operare “militarmente” contro Hezbollah anche se venisse raggiunto un accordo di cessate il fuoco con il Libano. Ad affermarlo Benjamin Netanyahu.Il segretario di stato americano Antony Blinken non avrà alcun impegno con ilrusso Sergey Lavrov durante il vertice del G20 in Brasile.Cresce il malcontento tra i canadesi ei membri del Partito Liberale. Un recente sondaggio ha rivelato un calo significativopopolarità del primocanadese Justin Trudeau, segnalando un momento critico per il leader liberale.