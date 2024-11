Strumentipolitici.it - 17 Novembre 2024 – Conflitto russo-ucraino, nuova escalation occidentale. Biden autorizza Kiev ad uso missili a lungo raggio Usa

Leggi su Strumentipolitici.it

Il presidente Usa Joehato il primo utilizzo diforniti dagli Stati Uniti da parte dell’Ucraina per attacchi all’interno della Russia. Le armi saranno probabilmente inizialmente impiegate contro le truppe russe e nordcoreane in difesa delle forze ucraine nella regione di Kursk.L’eventuale permesso degli Stati Uniti di lanciare attacchistici ATACMS sul territoriocomportera’ inevitabilmente una “” e una “risposta dura” da parte di Mosca. Lo ha detto all’agenzia RIA Novosti, Leonid Slutsky, capo della commissione per gli affari internazionali della Duma di Stato e leader del partito Liberal-democratico.Il presidenteVladimir Putin “non vuole la pace” cone “non è pronto a negoziarla“. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron.