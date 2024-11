Strumentipolitici.it - 15 Novembre 2024 – Zelensky ammette che la guerra finirà prima con Trump presidente

Leggi su Strumentipolitici.it

Ilucraino Volodymyrha dichiarato che ladella Russia contro l’Ucraina “” una volta che Donaldassumerà la presidenza degli Stati Uniti nel prossimo anno.La squadra di Donaldche sta guidando la transizione con l’amministrazione Biden ha bypassato i tradizionali controlli che l’Fbi sul passato dei candidati al nuovo governo.È salito a 217 il numero totale delle vittime registrate a causa della Dana e delle inondazioni che hanno colpito la provincia di Valencia il 29 ottobre, dopo la morte di una persona in un ospedale.Due alti esponenti della Jihad islamica sono stati uccisi ieri in un attacco israeliano nel quartiere di Mezzeh, a Damasco.Ilsudcoreano Yoon Suk Yeol ha chiesto una maggiore cooperazione con Pechino sulla “pace e stabilità regionale“, dopo aver incontrato di persona il suo omologo cinese Xi Jinping per lavolta in due anni ha riferito l’agenzia di stampa Yonhap.