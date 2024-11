Zelensky "Possiamo spingere la Russia verso una pace giusta"

Leggi su Ildenaro.it

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Parlamento europeo ha tenuto una sessione plenaria straordinaria con il presidente ucraino Volodymyr, a mille giorni dall’invasione su vasta scala della. Nel suo discorsoha ringraziato l’UE per il suo costante sostegno e ha affermato che l’Ucraina, tutta l’Europa e i partner in America e nel mondo sono riusciti non solo a “impedire a Putin di prendere l’Ucraina”, ma anche a difendere la libertà di tutte le nazioni europee. “Putin rimane più piccolo della forza unita dell’Europa. Vi esorto a non dimenticarlo e a non dimenticare quanto l’Europa sia in grado di realizzare.sicuramentelauna. Laè ciò che desideriamo di più”, ha aggiunto.Pur ringraziando i suoi partner per il loro sostegno alla formula didell’Ucraina, un’iniziativa guidata dall’Ucraina per giungere a unaconclusione della guerra, il presidenteha sottolineato che la guerra delladeve essere oggetto di sanzioni severe, in particolare contro le cosiddette “flotte ombra” che trasportano petrolio greggio e prodotti petroliferi.