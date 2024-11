Imolaoggi.it - Zelensky: ‘costringere la Russia a una pace giusta’

Leggi su Imolaoggi.it

“L’Ucraina non si sottometterà mai agli occupanti e l’esercito russo sarà punito per aver violato il diritto internazionale”. Lo ha affermato il ministero degli Esteri ucraino in un comunicato stampa sui 1000 giorni dall’inizio dell’invasione militare su vasta scala da parte della: costringere laa unagiusta “Ogni giorno, esortiamo il.