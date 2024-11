Quotidiano.net - Xi chiede a Scholz di mediare su dazi Ue alle e-car cinesi

Il presidente Xi Jinping ha detto al cancelliere Olafdi sperare che Berlino possa aiutare Bruxelles e Pechino a sciogliere il nodo deisulle e-car made in China il prima possibile. Xi, nel bilaterale cona margine del G20 di Rio de Janeiro, ha assicurato che la Cina "è pronta a lavorare con la Germania per consolidare la partnership strategica complessiva", nel resoconto della Cctv. "Si spera che Europa e Cina risolvano il problema dei veicoli elettrici con il dialogo e la negoziazione il prima possibile, e che la parte tedesca sia disposta a compiere sforzi attivi in tal senso", ha detto Xi, secondo la Xinhua.