Firenzetoday.it - Violenza sulle donne: Korian aderisce alla quarta edizione dell’(H) Open Week di Fondazione Onda con 2 strutture in Toscana

Leggi su Firenzetoday.it

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro ledel 25 novembre, il network della salutedell’(H)di. Dal 21 al 27 novembre, 16 poliambulatori e case di curaoffriranno, in quattro.