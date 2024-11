Lapresse.it - Violenza donne, Salvini: “Stupratori bianchi, neri, gialli o verdi meriterebbero castrazione chimica”

“Gli scafisti sono trafficanti di esseri umani che con quel traffico comprano armi e droga e come tali il Codice penale li identifica. Il loro posto è la galera. Non sono poveri ma delinquenti che mettono su barchini gente che rischia di morire perché loro prendono dai 3 ai 5mila dollari a testa, bambini compresi, quindi non ho nessuna pietà per scafisti e trafficanti checché ne pensi la signora Boldrini, che ha tutto il diritto di dire quello che vuole”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e leader della Lega, Matteo, a margine di un appuntamento al Tempio di Adriano, a Roma. Il vicepremier viene poi interrogato sulle dichiarazioni del ministro Valditara in merito alle sue dichiarazioni sullasulle, che a detta sua sarebbe causata maggiormente da immigrati irregolari: “Lo stupratore, sia bianco sia nero, giallo o verde, per quello che mi riguarda avrebbe nellala sua cura”.