Parmatoday.it - Violenza contro le donne: a Sala Baganza un doppio appuntamento per dire “No”

Leggi su Parmatoday.it

“no” alasulle. In occasione del 25 novembre, la Giornata mondiale per l'eliminazione dellanei confronti del genere femminile, l’Amministrazione comunale ha organizzato due eventi: il primo, in collaborazione con la rete Filo d'Arianna.