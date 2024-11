Veneziatoday.it - Villaggio di Natale a Caorle: mercatino con 80 casette, enogastronomia e ruota panoramica

Leggi su Veneziatoday.it

Una mega. Un percorso di luci, gusti e emozioni. Giochi per i bambini, eventi per i più grandi. E l’arrivo di un nuovo ospite, il Grinch. Il Comune di, in collaborazione con Ascom Servizi s.r.l. e con la FondazioneCittà dello Sport, coadiuvati con “La Commerciale.