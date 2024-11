Agrigentonotizie.it - Viene sorpresa mentre abbandona un materasso in mezzo alla strada: denunciata 35enne

Leggi su Agrigentonotizie.it

È statasi sbarazzava di unmatrimoniale in via Mazzini a Porto Empedocle. Ha 35 anni l'empedoclina che è finita nei guai:procura della Repubblica di Agrigento per abbandono di rifiuti. I carabinieri della stazione di Porto Empedocle è da mesi ormai.