Viaggia in treno con un titolo di Stato dell'ex Regno di Romania e non lo dichiara: multato per 21 milioni di euro

La Cassazione ha condannato un uomo a pagare una multa da 21di. Nel 2017, non avevato alla dogana di essere in possesso di undidell'exdiemesso nel 1929 e valutato per 70di