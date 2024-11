Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2024 ore 18:15

DEL 19 NOVEMBREORE 18.35 FEDERICO DI LERNIABEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO, IN CARRREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E A24IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASSIA BIS E APPIA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA NOMENTANASUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA LA TANGEZIOANE EST E IL RACCORDO IN USCITACODE ANCHE SULLAFIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBI I SENSII DI MARCIACODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E GIUSTIONIANACODE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIAMENTRE SULLA PONTINA ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA POMEIZ A E APRILIA IN DIREZIONE LATINADA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral