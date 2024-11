Romatoday.it - VI Municipio, dopo un mese e mezzo non c'è ancora il nuovo assessore al personale

Da unil Videlle Torri non ha unal. Dalla riconsegna della delega, avvenuta ad inizio ottobre, da parte dell’Bonelli,oggi il presidente non ha individuato unsoggetto in grado di occuparsi delle esigenze dei dipendenti del sesto.