Sbircialanotizia.it - Vezzali-Di Francisca, botta e risposta sul palco per i 70 anni delle Fiamme Oro

Leggi su Sbircialanotizia.it

Le due, ex campionesse di scherma, sono state protagoniste suldel Palazzo dei Congressi, a Romatra Valentinaed Elisa Dialla festa per i 70Oro. Le campionesse, miti della scherma azzurra, non hanno risparmiato frecciate suldel Palazzo dei Congressi, a Roma in .