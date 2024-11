Spazionapoli.it - “Vedrete a gennaio”, è uno dei giocatori seguiti dal Napoli: indizio sull’arrivo in azzurro?

Iltiene d’occhio un possibile colpo aper la difesa: le parole di un obiettivo di vecchia data del clubsorprendono tutti, lanciando un potenziale.Nelle prossime settimane, le varie voci legate al calciomercato sono destinate a entrare nel vivo: tanti i nomi annotati sul taccuino del direttore dell’area sportiva della SSCGiovanni Manna, intervenuto quest’oggi al Social Football Summit (qui per rivedere il suo intervento). È lecito aspettarsi che il clubpossa intervenire sul reparto difensivo: Juan Jesus sembra essere nella lista dei possibili partenti, mentre Rafa Marin pare non aver convinto ancora del tutto Antonio Conte, anche se per lo spagnolo si va verso una permanenza quasi certa.Tra i nomi accostati alla società azzurra, invece in entrata, c’è da mesi Ardian Ismajli: già nella scorsa estate si era parlato di un suo possibile approdo all’ombra del Vesuvio, ma il tutto potrebbe essere rimandato in vista di