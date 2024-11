Lortica.it - Vandali colpiscono la fontana di Piazza Garibaldi: indignazione a Sansepolcro

e rabbia scuotono la comunità didopo il vile gestoco che ha colpito ladi, appena restaurata e inaugurata tre giorni fa con una cerimonia pubblica. Ignoti, agendo probabilmente nelle ore notturne, hanno imbrattato con vernice bianca il muretto che delimita la vasca, deturpando un simbolo cittadino recentemente restituito alla sua antica bellezza.Il sindaco Fabrizio Innocenti ha espresso tutta la sua amarezza per l’accaduto: “A distanza di pochi giorni dalla bella e partecipata cerimonia che ha riconsegnato alla città uno dei suoi simboli architettonici più amati, purtroppo prendiamo tristemente atto che isono entrati in azione arrecando uno sfregio al monumento e all’intera comunità”.L’Amministrazione Comunale ha già predisposto le operazioni per ripristinare il monumento, rimuovendo la vernice e riparando i danni.