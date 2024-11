Tg24.sky.it - Università, ecco quali sono gli esami più difficili per ogni facoltà. La classifica

Leggi su Tg24.sky.it

Capita a tutti gli studenti universitari di dover affrontare proprio quell'esame ostico, che sembra impossibile da superare e che, per la sua difficoltà, costringe a stare mesi e mesi sui libri. Ripetizioni.it, sito specializzato in lezioni private, ha deciso di stilare unadelle discipline più insidiose per. Prendendo in esame la domanda di ripetizioni private per determinate materie e le conversazioni su social e forum, la piattaforma ha creato la lista deglipiù complicati all', in particolare nellecon il maggior numero di iscritti.la