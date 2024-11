Ilfoglio.it - Una radiografia delle nomine di Trump, a caccia degli adulti

Leggi su Ilfoglio.it

È passata da tempo l’epoca in cui Henry Kissinger ironizzava sulle relazioni atlantiche, dicendo che non sapeva a chi telefonare per “parlare con l’Europa”. Dal 20 gennaio prossimo la battuta si po. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti