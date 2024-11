Un album di inediti per Donatella Rettore a 14 anni dal precedente

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 19 nov. (askanews) – Curiosa, irrequieta, ironica, spregiudicata, ribelle, provocante, provocatoria, in grado di unire pop, rock, sonorità disco e persino ska,, è da sempre uno spirito libero che ha pubblicato negli oltre 40di carriera 19e venduto oltre 30 milioni di dischi nel mondo. “Antidiva” per eccellenza della musica italiana, annuncia il suo nuovodia 14daled è proprio “Antidiva putiferio”, il titolo del nuovo lavoro in uscita il 10 gennaio per Warner Music Italy (in preorder da oggi : https://wmi.lnk.to/antidivaputiferio) della grande icona degli80, poliedrica figura rock cantautorale, un’artista che ha firmato (e segnato) un pezzo di storia della musica. Ad anticipare l’il singolo “Thelma & Louise”, brano con Beatrice Quinta, una delle nuove artisti più interessanti del momento.