Un albero per ogni bimbo nato, il progetto

Una pianta pernuovonel 2023. La giornata nazionale degli alberi torna ad essere festeggiata anche quest’anno a Cortona con l’iniziativa di una pianta a simbolo di una nuova vita. Istituita come ricorrenza nazionale con una legge della Repubblica entrata in vigore dal febbraio 2013, la festa nazionale degli alberi ha l’obiettivo di valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e di ricordare il ruolo fondamentale ricoperto dai boschi e foreste. Cortona ha scelto di farlo guardando proprio ai nuovi natai. "La festa dell’è un momento che coinvolge i genitori dei bambini - conferma l’assessore all’ambiente Paolo Rossi - è un modo ulteriore per avvicinare genitori ragazzi bambini al rispetto per l’ambiente oltre un arricchimento nel percorso didattico ed educativo sul tema ambientale".